– Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в червону зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області, – сказав Ляшко.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради 1 листопада. Ситуація з коронавірусом поступово стабілізується у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У трьох областях України, які перебувають у червоній зоні карантину, почали стабілізуватися Covid-показники.

За даними МОЗ, минулого тижня підтвердили 152 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. З них 93,5% – невакциновані від Covid-19. Крім того, протягом минулого тижня до лікарні потрапили 34 тис. людей, з яких 93,2% не були щеплені.

Міністр наголосив, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню. Останнім часом значно зросло споживання кисню, тому МОЗ працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.

Згідно зі статистикою МОЗ, станом на 1 листопада найважча ситуація із хворими на Covid-19 у Херсонській, Сумській та Житомирській областях.

За добу в Україні зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 5 885 людям, а померли – 298 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.