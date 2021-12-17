В Україні вакцинувалися від коронавірусу принаймні однією дозою вже 95% освітян. А дві дози отримали 86%.

Про це повідомив першій заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда під час брифінгу 17 грудня. Принаймні одну дозу мають 88% медиків, завершили вакцинацію 72%.

– Серед пріоритетних груп найнижчий показник мають люди віком від 60 років. 37% з них отримали принаймні одну дозу вакцини від Covid-19. Обидві дози отримали всього 33%, – зазначив Комаріда.

За його словами, за весь період пандемії вісім із 10 померлих від коронавірусу – це люди віком від 60 років. Вони перебувають у групі ризику важкого перебігу Covid-19, тому хворіють найтяжче, потрапляють у лікарні, до реанімацій та помирають від цієї хвороби.

Експерт наголосив, що коронавірус також може призвести до загострення наявних захворювань та до появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку. Тому він закликав українців допомогти родичам та знайомим похилого віку вакцинуватися.

За минулу добу, 16 грудня, в Україні від коронавірусу вакцинувалася 132 991 людина. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані – 12 824 666 людей.