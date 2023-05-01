Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова зуміли повністю відновити важко травмовану руку молодого вчителя музики. Кінцівку чоловік пошкодив під час роботи з деревом на фрезерному верстаті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

– 29-річний Юрій родом із села Ходорківці, що на Львівщині. Працює вчителем музики у двох місцевих школах і вважає це своїм покликанням, – пишуть медики.

Молодий учитель навчає своїх вихованців гри на фортепіано, акордеоні, сопілці та гітарі. А також акомпанує дітям під час танцювальних вистав.

Нещодавно з Юрієм стався нещасний випадок, який міг би поставити хрест на його подальшому навчанні дітей гри на музичних інструментах.

Вдома, під час роботи з деревом на фрезерному верстаті, він зазнав важкої травми: його порвану рукавичку затягнула фреза.

– Усе сталося раптово, я навіть не встиг схаменутися, – згадує Юрій.

Учитель не розгубився. Наклав собі давлячу пов’язку, щоб зупинити кровотечу, і викликав швидку. Медики надали першу допомогу і повезли травмованого до Львова. Адже саме тут уже понад 30 років лікарі відділення хірургії кисті займаються подібними випадками.

– Найчастішою причиною серед звернень є виробнича травма. У такій ситуації важливо вчасно звернутися по допомогу, – каже хірург Роман Чепіль.

Фахівці лікарні провели складне реконструктивне втручання. Пальці були пошкоджені на різних рівнях: переламані кістки, розірвані сухожилля, нерви і судини.

– Дві години кропіткої праці хірургів і крок за кроком їм вдається відновити фаланги, – пишуть медики.

За рекомендацією лікаря Юрій уже вдома розробляв руку. Виконував реабілітаційні вправи з дрібної моторики. А учні підтримували свого вчителя малюнками та з нетерпінням чекали на його повернення до музичного класу.

Через чотири місяці після операції на останній огляд Юрій прихопив із собою акордеон, щоб показати лікарям результат.

Тепер точно можна сказати – операція і післяопераційний період пройшли успішно, констатують медики.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова