Ожеледиця в столиці стала причиною травматизації 2 742 осіб. Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.

– З 19 листопада 2022 року 2 742 особи травмувалися через ожеледицю, з них 339 дітей, – повідомила Вишневська.

Раніше керівник пресслужби Департаменту повідомляла, що тільки за три дні з початку моніторингу в цьому сезоні в Києві через ожеледицю постраждали 205 осіб.

Нагадаємо, що за словами Наталії Вишневської, в Києві з 1 грудня минулого року обмороження і переохолодження отримали 65 осіб.