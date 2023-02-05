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Переломи, забої, струси: у столиці через ожеледицю постраждали понад 2,7 тис. киян

5 Лютого 2023, 14:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гололед
Джерело: Depositphotos

Ожеледиця в столиці стала причиною травматизації 2 742 осіб. Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.

– З 19 листопада 2022 року 2 742 особи травмувалися через ожеледицю, з них 339 дітей, – повідомила Вишневська.

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Раніше керівник пресслужби Департаменту повідомляла, що тільки за три дні з початку моніторингу в цьому сезоні в Києві через ожеледицю постраждали 205 осіб.

Нагадаємо, що за словами Наталії Вишневської, в Києві з 1 грудня минулого року обмороження і переохолодження отримали 65 осіб.

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Джерело
УНН
Теги
Київ ожеледиця статистика
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