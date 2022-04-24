Більше 80% українських військових, які отримали поранення на полі бою, після проходження лікування в госпіталях можуть знову повернутися в свої військові частини.

Про це повідомила в ефірі Національного телемарафону заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– Вчора мені вдалося передати великодню випічку нашим пораненим в один з госпіталів України та медичному колективу. Наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів, – зазначила заступник міністра.

За її словами, це величезна перемога українських військових медиків. Адже понад 80% поранених знову повертається в стрій. Йдеться про найвищий рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації.

На запитання ведучих щодо забезпечення зброєю української армії, Ганна Маляр відповіла, що зараз всі державні процеси організовані на високому рівні і є можливість забезпечувати Збройні сили всім, що потрібно.