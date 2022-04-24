Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Перемога української військової медицини: понад 80% поранених військових повертаються в стрій

24 Квітня 2022, 14:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
воины
Джерело: Depositphotos

Більше 80% українських військових, які отримали поранення на полі бою, після проходження лікування в госпіталях можуть знову повернутися в свої військові частини.

Про це повідомила в ефірі Національного телемарафону заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– Вчора мені вдалося передати великодню випічку нашим пораненим в один з госпіталів України та медичному колективу. Наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів, – зазначила заступник міністра.

Читайте також:
охматдетНайменшому пацієнту з пораненням був лише місяць, найстаршому – 83 роки: робота Охматдиту у війну

За її словами, це величезна перемога українських військових медиків. Адже понад 80% поранених знову повертається в стрій. Йдеться про найвищий рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації.

На запитання ведучих щодо забезпечення зброєю української армії, Ганна Маляр відповіла, що зараз всі державні процеси організовані на високому рівні і є можливість забезпечувати Збройні сили всім, що потрібно.

Теги
Війна в Україні, Медики
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь