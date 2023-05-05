31-річна модель Терезія Фішер, яка зіграла головну роль у німецькому серіалі Великий брат знаменитостей, перенесла дві операції з подовження ніг. Таким чином вона збільшила свій зріст майже на 14 см і тепер він становить 6 футів або 182 см.

Загальна вартість операції становила $124 тис., але ліки і фізіотерапія збільшили загальний рахунок до $161 тис.

За повідомленнями GQ (щомісячного чоловічого журналу), подовження ніг стає дедалі популярнішою операцією, яка коштує від $70 000 до 150 000, залежно від того, на скільки дюймів пацієнт хоче “вирости”.

Процес подовження ноги вимагає болючої процедури, під час якої лікар ламає стегнову кістку і вставляє телескопічні металеві цвяхи.

Протягом наступних трьох місяців ноги поступово подовжуються на один міліметр на день, що в кінцевому підсумку робить пацієнта на кілька сантиметрів вищим.

Операція також тягне за собою тривалий процес відновлення, який включає в себе безперервний, болісний біль через розтягування нервів, м’язів і тканин.

Фішер, у якої 202 000 підписників у TikTok і 145 000 підписників в Instagram, розповіла, що відчула бажання пройти процедуру після багатьох років знущань, які, на жаль, не закінчилися.

– Тепер я почуваюся щасливою і задоволеною своїми ногами, але мене захлеснула хвиля ненависті в інтернеті, – зізналася модель німецькому виданню.

Зате, за її словами, її секс став кращим. Фішер зазначає, що її ноги стали дуже гнучкими і в неї тепер більше місця для маневру в ліжку.

Фото: Терезія Фішер