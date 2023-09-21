Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Переніс 17 операцій, був на межі життя і смерті: у Львові лікарі кажуть, що воїна врятувало кохання

21 Вересня 2023, 12:51
Валентина Андрейко журналістка
пара

До Національного реабілітаційного центру Незламні 37-річний Павло Корнієнко надійшов із множинними пораненнями всього тіла – голови, тулуба, рук та ніг.

Рани – вкрай серйозні. Захисника спершу лікували у Дніпрі, згодом – у Києві.

Він півтора місяця пробув на межі життя та смерті, переніс 17 операцій. Повертали воїна до життя лікарі і… дружина.

Зараз дивляться

До початку повномасштабної війни подружжя Корнієнків – Павло і Юлія – мешкало у Тетієві на Київщині. Чоловік працював у територіальній громаді – опікувався гуманітарним напрямом – закладами освіти, науки, соціального захисту.

У перші місяці великої війни організовував допомогу для мешканців населених пунктів поблизу столиці.

–  Найважче було у Бучі та Гостомелі після їхньої деокупації. Тоді ці міста ще залишалися замінованими, а закатовані тіла лежали просто посеред вулиць, – згадує Павло.

Після побаченого Корнієнко вирішив вступити до лав ЗСУ. Воював на різних напрямках. А от поблизу Часового Яру уламки ворожої міни поцілили у бійця, пошматували тіло.

– Виснажували постійні операції, біль. Я не знав, що буде зі мною далі. Але шукав у собі сили, щоб вижити заради коханої, – розповідає поранений захисник.

Попереду у Павла – ще декілька етапів реконструктивних втручань, закриття кісткового дефекту. Але з ним щоденно працює команда реабілітологів Центру Незламні.

Поруч з чоловіком і  Юлія. Підтримує, вселяє надію, ділиться своєю вірою. Це найкраща реабілітація.

– Вона дає мені сили подолати все. Я знаю, що у нас вийде, – каже Павло.

Захисник дуже хоче знову стати на ноги. Заради коханої, яку називає сенсом свого життя.

Читайте також:
Переніс 17 операцій, був на межі життя і смерті: у Львові лікарі кажуть, що воїна врятувало коханняБув за крок від ампутації: молодий лікар із Черкас врятував 38-річному захиснику обидві ноги

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

Теги
Війна в Україні Кохання Незламні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь