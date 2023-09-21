До Національного реабілітаційного центру Незламні 37-річний Павло Корнієнко надійшов із множинними пораненнями всього тіла – голови, тулуба, рук та ніг.

Рани – вкрай серйозні. Захисника спершу лікували у Дніпрі, згодом – у Києві.

Він півтора місяця пробув на межі життя та смерті, переніс 17 операцій. Повертали воїна до життя лікарі і… дружина.

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До початку повномасштабної війни подружжя Корнієнків – Павло і Юлія – мешкало у Тетієві на Київщині. Чоловік працював у територіальній громаді – опікувався гуманітарним напрямом – закладами освіти, науки, соціального захисту.

У перші місяці великої війни організовував допомогу для мешканців населених пунктів поблизу столиці.

– Найважче було у Бучі та Гостомелі після їхньої деокупації. Тоді ці міста ще залишалися замінованими, а закатовані тіла лежали просто посеред вулиць, – згадує Павло.

Після побаченого Корнієнко вирішив вступити до лав ЗСУ. Воював на різних напрямках. А от поблизу Часового Яру уламки ворожої міни поцілили у бійця, пошматували тіло.

– Виснажували постійні операції, біль. Я не знав, що буде зі мною далі. Але шукав у собі сили, щоб вижити заради коханої, – розповідає поранений захисник.

Попереду у Павла – ще декілька етапів реконструктивних втручань, закриття кісткового дефекту. Але з ним щоденно працює команда реабілітологів Центру Незламні.

Поруч з чоловіком і Юлія. Підтримує, вселяє надію, ділиться своєю вірою. Це найкраща реабілітація.

– Вона дає мені сили подолати все. Я знаю, що у нас вийде, – каже Павло.

Захисник дуже хоче знову стати на ноги. Заради коханої, яку називає сенсом свого життя.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова