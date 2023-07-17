Фахівці Ковельського територіального медоб’єднання в ніч із 14 на 15 липня вкотре за час повномасштабного вторгнення провели мультиорганне вилучення донорських органів і пересадку серця.

Шанс на повноцінне життя отримав 65-річний чоловік зі Старовижівщини. Донором серця став його 63-річний земляк із сусіднього села. Такий розподіл здійснила електронна система, яка проводить вибір найбільш сумісної пари – донор-реципієнт.

Печінку і дві нирки (також за розподілом системи) забрала до Києва команда фахівців з НІХТ імені О.Шалімова, яка прибула до Ковеля спеціально для забору органів.

– Рідні чоловіка, в якого раптово стався інфаркт головного мозку з подальшою мозковою комою, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки їхньому рішенню другий шанс на життя отримали четверо людей, – ідеться в повідомленні.

Відомо, що пацієнт, який житиме з новим серцем, перебував у листі очікування на трансплантацію із січня 2023 року.

Як з’ясувалося під час обстежень, перший інфаркт він переніс на ногах, що дало ускладнення надалі. А в травні стався повторний інфаркт, після якого чоловік перебував у критичному стані й потребував термінової пересадки.

За словами медиків, операція з пересадки серця тривала шість годин і пройшла успішно. Наразі всі показники пацієнта в нормі. Він перебуває у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.

Джерело: Ковельське ТМО