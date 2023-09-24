59-річний Майкл Алфорд, мешканець штату Кентуккі з округу Харлан, помер після того, як на нього напав рій бджіл, який вилетів із мішка із землею, який переносив чоловік.

Повідомляється, що сім’я потерпілого почала робити йому штучне дихання, потім реанімацію продовжили співробітники служби екстреного реагування. Але ці спроби провалилися, чоловік помер у місцевій лікарні.

Слідчі встановили, що причиною смерті стала дихальна недостатність, спричинена укусами бджіл.

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Згідно з некрологом Алфорда, він був колишнім менеджером заправної станції, все своє життя прожив в окрузі Харлан, любив їздити на машині, грати на піаніно, колекціонувати ножі та стругати. У нього було троє дітей і 11 онуків.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань США (CDC), із 2011 до 2021 року в країні сталося загалом 788 смертей від укусів шершнів, ос і бджіл, тобто в середньому 72 випадки смерті щорічно. 84% смертей припало на чоловіків.

У вересні минулого року 20-річного чоловіка з Огайо вжалили бджоли щонайменше 20 тис. разів, коли він рубав гілки. Зрештою він одужав після того, як його ввели в медикаментозну кому.

Тим часом 2021 року чоловік з Аризони помер, а ще двоє людей були госпіталізовані після того, як їх сотні разів вжалили бджоли.