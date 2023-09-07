Голова благодійної організації 100% Життя Дмитро Шерембей прокоментував оновлення переліку хвороб Міноборони, за якими оцінюється придатність до військової служби.

Згідно з наказом №490 Міноборони, придатними до військової служби можуть бути люди, які мають, зокрема, такі хронічні захворювання, як безсимптомний ВІЛ.

– Намагатися мобілізувати людей, які мають хронічні захворювання – це збільшувати показники військкоматів за рахунок щонайменше ста тисяч людей, які живуть із ВІЛ в Україні, – вважає Дмитро Шерембей.

На думку експерта, є суттєвий ризик, що люди з ВІЛ, які щоденно повинні приймати ліки, не матимуть до них доступу, що впливатиме на прогрес країни загалом у боротьбі з епідемією ВІЛ.

Дмитро Шеребей також зазначив, що переривання лікування для пацієнта з ВІЛ – це наче смертельний вирок. За його словами, кожні три місяці ці люди мають здавати додаткові аналізи, щоб контролювати стан здоров’я. Як це може бути забезпечено в умовах фронту – не зрозуміло.

Також виникає питання можливого розголошення статусу пацієнтів із ВІЛ, що є порушенням закону, резюмує голова БО.

Джерело: БО 100%Життя