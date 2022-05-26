Британські лікарі успішно здійснили унікальну операцію з пересадки 48-річному пацієнту обох рук, які скалічило важке аутоімунне захворювання.

Близько 13 років тому у Стівена з Дрегхорна в Північному Ейрширі з’явився незвичайний висип на щоках і носі, а також болі в правій руці. Спочатку лікарі подумали, що це вовчак, а потім синдром зап’ястного каналу, і батькові трьох дітей зробили операцію.

Але коли біль повернувся в обидві руки, його направили до фахівця, який підтвердив, що у нього склеродермія — аутоімунне захворювання, що викликає рубцювання шкіри та внутрішніх органів.

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Стан торкнувся області, включаючи його ніс, рот і руки. Близько семи років тому його пальці почали згинатися, поки не стиснулися в кулак. Чоловік страждав від жахливого болю. У підсумку Стівен був змушений кинути роботу плиточника.

Його направили до професора, пластичного хірурга-консультанта з Глазго Ендрю Гарта, який вперше підняв питання про можливість пересадки двох рук. Потім відбулася зустріч з пластичним хірургом-консультантом, професором Саймоном Кеєм, який керував першою у Великій Британії операцією з пересадки двох рук у 2016 році.

Обидва виклали пов’язані з цим ризики. Зокрема і про те, що існує ймовірність, хоч і невелика, що пацієнт у результаті може позбутися обох рук.

Стівену, в якого є три дочки віком 12, 24 і 27 років, довелося пройти психологічне обстеження, щоб переконатися, що він готовий до трансплантації.

Вважається, що він перша в світі людина з таким захворюванням, якій зробили операцію. У ній брала участь команда з 30 професіоналів із багатьох напрямків.

Операція проводилася в Лідсі протягом 12 годин у грудні 2021 року після того, як був знайдений відповідний донор.

Провівши чотири тижні в загальній лікарні Лідса після операції, Стівен тепер регулярно відвідує лікарні в Глазго для фізіотерапії та спостереження.

Хоча такі завдання, як застібання ґудзиків, як і раніше йому не під силу, поліпшення його стану означає, що він може робити такі речі, як гладити свою собаку, відкривати кран і наповнювати склянку води. Стівен сподівається повернутися до якої-небудь роботи, щойно його руки досить зміцніють.

Фото: ПА Медіа