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Переселенці з гарячих точок: на Хмельниччині їх першими зустрічають психологи та ДСНС

27 Квітня 2022, 18:05
Людмила Цимбалюк журналістка Факти ICTV, м. Вінниця
Евакуація з грачих точок
Джерело: ДСНС

Сотні переселенців продовжує приймати Хмельниччина. Туди евакуаційними потягами привозять людей, які змогли вирватись з Маріуполя, Запоріжжя, Сєвєродонецька, Харкова та Херсонської області.

І зараз стало набагато більше саме біженців з інвалідністю. Їх разом медикам та залізничникам допомагають знімати з потягів рятувальники області.

Евакуація потягом

Чи не щодня особовий склад ДСНС працює, як волонтерський рух. Людей переміщають у автобуси, дають прихисток, їжу та усю необхідну допомогу.

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І відразу ж на пероні з людьми працює психолог. Який має вивести постраждалих  людей зі стресу, та надати найважливіше відчуття підтримки. І те, що їх не залишили напризволяще.

У Хмельницькій області залишилось 30 тисяч переселенців – це діти, люди похилого віку, вихованці спецінтернатів та будинків для літніх людей. І досі на перон тилового вокзалу продовжують прибувати евакуаційні потяги.

А тим часом, в Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. У Міністерстві охорони здоров’я шукають лікарів для роботи у ньому.

Теги
Війна в Україні, Евакуація, потяги
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