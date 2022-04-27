Сотні переселенців продовжує приймати Хмельниччина. Туди евакуаційними потягами привозять людей, які змогли вирватись з Маріуполя, Запоріжжя, Сєвєродонецька, Харкова та Херсонської області.

І зараз стало набагато більше саме біженців з інвалідністю. Їх разом медикам та залізничникам допомагають знімати з потягів рятувальники області.

Чи не щодня особовий склад ДСНС працює, як волонтерський рух. Людей переміщають у автобуси, дають прихисток, їжу та усю необхідну допомогу.

І відразу ж на пероні з людьми працює психолог. Який має вивести постраждалих людей зі стресу, та надати найважливіше відчуття підтримки. І те, що їх не залишили напризволяще.

У Хмельницькій області залишилось 30 тисяч переселенців – це діти, люди похилого віку, вихованці спецінтернатів та будинків для літніх людей. І досі на перон тилового вокзалу продовжують прибувати евакуаційні потяги.

А тим часом, в Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. У Міністерстві охорони здоров’я шукають лікарів для роботи у ньому.