Дослідження, проведене вченими Університету штату Вашингтон (США), показало, що люди, які знають більше однієї мови, володіють гострою пам’яттю, чудовою концентрацією уваги і хорошими ораторськими здібностями.

Хоча думка про вивчення нової мови сама собою може викликати деяку тривогу, на думку експертів в області психічного здоров’я, це найпростіше заняття, доступне кожному.

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Переваги вивчення нових мов:

тренує мозок: вивчення нової мови еквівалентне розумінню нового завдання, яке ви ніколи раніше не пробували. Отже, це допомагає вам тренувати свій мозок і покращує когнітивні функції;

допомагає боротися з нудьгою: мови завжди інтригують людей і допомагають відкрити їм нові вирази, ідеї та культури. Це також допомагає зміцнити взаємини і робить вас більш товариським, тим самим допомагаючи зменшити депресію;

допомагає затримати слабоумство: вивчення нової мови тренує ваш мозок таким чином, що він стає сильнішим і ефективнішим. Це допомагає затримати будь-які ознаки та симптоми вікових захворювань та станів, таких як деменція та хвороба Альцгеймера;

захворювань та станів, таких як деменція та хвороба Альцгеймера; підвищує впевненість: нова мова завжди дає вам впевненість у подоланні психологічних бар’єрів, які здавалися непереборними в минулому.

Джерело: Times Now