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Перевезення по-мелітопольськи: в маршрутку тільки з Сovid-щепленням

30 Вересня 2021, 18:40 Лариса Божко
транспорт карантин
Джерело: Depositphotos

У Мелітополі ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Якщо місто перейде в помаранчеву або червону зону, влада не виключає, що у транспорт пускатимуть лише вакцинованих від Covid-19 пасажирів.

Рішення ще не прийняте, але міська влада вивчає питання.

– Всі пам’ятають, що навесні транспорт не працював, здійснювалося перевезення лікарів та інших фахівців, за графіком кожне підприємство замовляло перевезення співробітників, – коментує перший заступник мера Ірина Рудакова. – Ми можемо не забороняти роботу громадського транспорту для тих, хто свідомо ставиться до свого здоров’я і вакцинувався.

Як реалізувати цей сценарій, поки ще незрозуміло. Ймовірно, що пасажири на вході будуть показувати водієві Covid-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

А найголовніше, невідомо, чи зможуть у місті переконати вакцинуватися самих водіїв маршруток.

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А поки маршрутки, незважаючи на карантинні обмеження, під зав’язку заповнюються людьми без масок. Та й водії рідко їх надягають.

У Франції діти після 12 років будуть показувати Covid-сертифікат на вході до школи, там дозволена вакцинація підлітків.

Джерело: Наше місто.

Теги
Коронавирус Covid-19
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