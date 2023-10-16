Британка Една Волмслі, яка пережила дві світові війни і дві глобальні пандемії, відсвяткувала своє 107-річчя і поділилася секретом довголіття.

Енда, яка на своєму довгому віку бачила п’ятьох британських монархів, впевнена, що секрет її довгого і щасливого життя полягає в тому, щоб мати хороший апетит.

– Я прожила довго, чи не так? Секрет довгого життя в тому, що в мене завжди була хороша їжа і хороший апетит, – сказала вона.

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Колишня шкільна кухарка Една Волмслі народилася 9 жовтня 1916 року, коли в Європі вибухнула Перша світова війна, і вважається найстарішою жінкою в Ланкаширі.

Вдова, яка зараз проживає в будинку для літніх людей, відома тим, що її майже ніколи не бачили без чашки чаю під рукою.

Една пережила роки правління короля Георга V (1910-1936), короля Едуарда VIII (1936), короля Георга VI (1936-1962), королеви Єлизавети II (1952-2022), а тепер і короля Карла III.

Жінці було 23 роки, коли розгорілася пожежа Другої світової війни. Вона також є однією з небагатьох людей, які пережили дві пандемії: хвилю іспанського грипу в 1918-1919 роках і, набагато пізніше, Covid-19.

Една та її покійний чоловік Кліффорд разом виховали трьох дітей – Ендрю, Едрієнн та Елісон. У неї троє онуків і четверо правнуків.

Една полюбляє читання, поезію та кросворди і досі може декламувати вірші, які вивчила в школі.

Вона також захоплювалася йогою, коли їй було 90 років, і була завзятою мандрівницею, відвідала Відень і Дюссельдорф і навіть вирушила в одиночну поїздку до Індії.

За словами співробітників будинку для літніх людей, у Едни приголомшлива довготривала пам’ять, гостре око і почуття гумору, тому з нею дуже приємно спілкуватися.

Нинішнім рекордсменом серед найстаріших британців була Шарлотта Г’юз, яка померла 1993 року у віці 115 років і 288 днів.

Етель Катерхем з Еш-Вейл у графстві Суррей наразі є найстарішою людиною з тих, що живуть нині в Британії: у серпні цього року їй виповнилося 114 років.