Україна отримала найпрестижнішу нагороду, присвячену боротьбі з туберкульозом. Це відбулося під час 78-ї Генеральної асамблеї ООН.

Премія Kochon щорічно вручається особам та організаціям, які внесли значний внесок у боротьбу з туберкульозом. Цьогоріч нагорода вперше призначена Україні – за зусилля у наданні медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом під час війни та в складних умовах.

За рішенням незалежної комісії, лауреатами премії Kochon стали завідувачка Центру фтизіатрів Чернігівської обласної лікарні Жанна Карпенко, виконувач обов’язків директора Херсонського фтизіопульмонологічного медичного центру В’ячеслав Мусат і керівництво Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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Жанна Карпенко лікувала пацієнтів Чернігівської лікарні навіть після її повного знищення.

В’ячеслав Мусат, відповідальний за Херсонський медичний центр, працював у важких умовах, під обстрілами та в окупації.

Керівництво Центру громадського здоров’я МОЗ України отримало нагороду за створення системи екстреної медичної допомоги в умовах війни.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров наголосив, що внаслідок повномасштабної війни багато пацієнтів втратили доступ до необхідного лікування від туберкульозу. Наразі понад 300 осіб зі стійким туберкульозом на тимчасово окупованих Росією територіях не мають доступу до медичної допомоги.

Премію Kochon було засновано 2006 року на честь покійного голови Чонг-Кун Лі, засновника фармацевтичної корпорації Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation і Kochon Foundation у Кореї. Він протягом усієї своєї кар’єри був відданий покращенню доступу до недорогих рятівних антибіотиків і протитуберкульозних препаратів.

Фото: МОЗ України