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Перша пішла: за прогнозами Китай накриють три хвилі Covid-19

19 Грудня 2022, 08:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За словами представників органів охорони здоров’я Китаю, країна перебуває в першій з трьох очікуваних хвиль Covid-19, хоча офіційні дані демонструють низькі показники захворюваності: близько 2 тис. нових випадків на день.

Як заявив головний епідеміолог Центру з контролю і профілактики захворювань Китаю у Цзунью, нинішній спалах триватиме до середини січня. Незабаром після цього, найімовірніше, піде друга хвиля, а потім, з кінця лютого до середини березня, третя, коли люди повернуться на роботу після свят

Повідомляється, що жителі Китаю повідомляють про незліченні випадки зараження на Covid-19 навколо них. Але Національна комісія охорони здоров’я визнала, що неможливо відстежувати безсимптомні інфекції після відмови від масового тестування.

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Зазначається, що незважаючи на подальшу лібералізацію коронавірусних обмежень, люди бояться виходити на вулиці. У минулі вихідні місцеві ЗМІ відзначили, що на вулицях Пекіна і Шанхая було незвично тихо.

Люди в Китаї не дуже довіряють офіційним даним статистики щодо Covid-19, зокрема й тому, як реєструються смерті від інфекції: вчора, 18 грудня, влада повідомила про ще три смерті, хоча насправді їх може бути набагато більше.

Нагадаємо, що цього тижня Американський дослідницький інститут заявив, що в країні може спостерігатися сплеск захворюваності, і більше мільйона чоловік в Китаї можуть померти від Covid-19 в 2023 році.

Джерело
The Guardian
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
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