Першу смерть від нового Covid-варіанту Арктурус, який вважається приблизно в 1,2 раза заразнішим за останній великий підваріант Кракен, було зареєстровано вчора, 24 квітня, в Таїланді, на тлі сплеску випадків захворювання в усьому світі.

Про це заявили представники органів охорони здоров’я країни.

За словами генерального директора Департаменту медичних наук Супакіта Сірілака, жертвою Арктуруса став літній іноземець, який мав супутні захворювання.

– Тому його смерть може безпосередньо відображати не тяжкість цього підваріанту, а радше його вплив на інші фактори ризику, – зазначив Сірілак.

За його словами, наразі в Таїланді виявлено 27 випадків захворювання.

Професор Йонг Пуораван, який очолює Центр передового досвіду у сфері клінічної вірусології на медичному факультеті Університету Чулалонгкорн, заявив, що Арктурус, імовірно, скоро стане домінантним підваріантом у Таїланді.

Він повідомив, що з 9 до 15 квітня кількість госпіталізованих із вірусом збільшилася у два з половиною рази порівняно з попереднім тижнем.

Цей штам, також відомий як підваріант Омікрона XBB.1.16, було вперше ідентифіковано в січні, і з 22 березня за ним стежить Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

На пресконференції 29 березня технічна керівниця ВООЗ із Covid-19 Марія ван Керхове заявила, що Арктурус циркулює вже кілька місяців.

За словами Марії ван Керхове, фахівці не спостерігають зміни тяжкості захворювання в окремих осіб або в популяціях. За її словами, у нового вірусу є ще одна мутація в шипоподібному білку, яка в лабораторних дослідженнях показує підвищену заразність, а також потенційну підвищену патогенність.

На думку експертів, підваріант Арктурус, один із 600, породжених Омікроном, було виявлено в 22 країнах, включно з Великою Британією та США.