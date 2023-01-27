Центр з реабілітації Незламні розпочав програму дитячого протезування. Перший протез встановлюють сину захисника. Він втратив руку, коли допомагав мамі по господарству.

Дмитро родом з Одещини. Йому 13 років. Він завжди допомагав по господарству, яке у них чималеньке. А коли батько пішов воювати, саме син став опорою для матері.

Одного дня Дмитро подрібнював їжу для худоби і дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. Руку дитина втратила в одну мить.