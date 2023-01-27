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Перший дитячий протез Незламних: його отримає 13-річний син захисника України

27 Січня 2023, 18:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
протез

Центр з реабілітації Незламні розпочав програму дитячого протезування. Перший протез встановлюють сину захисника. Він втратив руку, коли допомагав мамі по господарству.

Дмитро родом з Одещини. Йому 13 років. Він завжди допомагав по господарству, яке у них чималеньке. А коли батько пішов воювати, саме син став опорою для матері.

Одного дня Дмитро подрібнював їжу для худоби і дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. Руку дитина втратила в одну мить.

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Протезисти Центру Незламні виготовляють для Дмитра міоелектричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м’язів руки. Хлопець вже спробував вперше зігнути й розігнути праву руку і навіть взяти ручку. У його очах справжнє щастя!

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Протез Дмитра від одного з найкращих виробників протезів у світі – німецької компанії Ottobock. Завдяки Мальтійській службі допомоги  Центр Незламні має мобільну майстерню та комплектуючі до протезів.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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