Центр з реабілітації Незламні розпочав програму дитячого протезування. Перший протез встановлюють сину захисника. Він втратив руку, коли допомагав мамі по господарству.
Дмитро родом з Одещини. Йому 13 років. Він завжди допомагав по господарству, яке у них чималеньке. А коли батько пішов воювати, саме син став опорою для матері.
Одного дня Дмитро подрібнював їжу для худоби і дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. Руку дитина втратила в одну мить.
Протезисти Центру Незламні виготовляють для Дмитра міоелектричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м’язів руки. Хлопець вже спробував вперше зігнути й розігнути праву руку і навіть взяти ручку. У його очах справжнє щастя!
Протез Дмитра від одного з найкращих виробників протезів у світі – німецької компанії Ottobock. Завдяки Мальтійській службі допомоги Центр Незламні має мобільну майстерню та комплектуючі до протезів.
Джерело: 1 ТМО Львова
Фото: 1 ТМО Львова