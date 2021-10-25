У Херсонській області розгорнуть перший цього року мобільний госпіталь для лікування пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Його розташують на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.

– 25 жовтня на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень м.Каховка, – зазначили у ДСНС.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

У ДСНС додали, що розгортання госпіталю дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Крім того, лікарі з різних областей повідомляють про важку ситуацію з госпіталізаціями Covid-хворих. Наприклад, Дніпропетровська область – лідер за темпами поширення коронавірусу. Станом на 23 жовтня у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування перебувало 200 пацієнтів, з них майже половина була підключена до кисневих апаратів.

Станом на 25 жовтня в Україні зафіксували 14 634 нових випадки Covid-19. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 202 пацієнти, а одужати вдалося 4 598 людям.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 687), Одеській (1 262) та Дніпропетровській (1 065) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: ДСНС