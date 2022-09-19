У Китаї офіційно зареєстрований перший випадок мавпячої віспи. У зв’язку з чим високопоставлений китайський чиновник охорони здоров’я застеріг співвітчизників від контактів з іноземцями.

Відзначається, що випадок був виявлений в південно-західному муніципалітеті Чунцина. За словами місцевої влади, пацієнт прибув з-за кордону і перебував під обов’язковим карантином Covid-19, коли була виявлена інфекція.

Поки що не повідомляється, чи є хворий громадянином Китаю.

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Повідомляється, що рекомендація не торкатися до іноземців викликала суперечки в китайській соцмережі Weibo. Одні розцінювали цю пораду як розумну, інші висловлювали полегшення з приводу того, що вони не часто спілкуються з приїжджими з інших країн.

Знайшлися й такі, які назвали рекомендацію дискримінаційною і шкідливою і проводили паралелі з хвилею ксенофобії й насильства, з якими азіати за кордоном зіткнулися на початку пандемії Covid-19.