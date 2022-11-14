Медики Італії провели пересадку печінки від жінки, яка померла у віці 100 років і 10 місяців. Це означає, що йдеться про найстарішого донора в світі.

Як повідомляє одне з провідних італійських ЗМІ, жінка була госпіталізована на початку листопада в один із лікувальних закладів Флоренції, де вона померла від крововиливу в мозок.

Оскільки печінка померлої була у прекрасному стані, медики попросили згоди дітей покійної на донорство цього органу і отримали згоду.

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Саму пересадку печінки було проведено в Центрі трансплантації в Пізі.

– На першому етапі було здійснено гістологічну перевірку якості органу, операція пройшла успішно, пацієнтка перебуває в хорошому стані, – заявив директор відділення хірургії та трансплантації печінки Паоло де Сімоне.

За словами співробітників Центру трансплантації, 100-річні донори в світовій медичній практиці зафіксовані, але тоді йшлося про випадки пересадки таких рідкісних тканин, як, наприклад, рогівка ока.

Зазначається, що до недавнього часу найстарішим донором в Італії була жінка, яка померла в жовтні 2021 року в місті Фабріано у віці 97 років і 7 місяців.

Джерело: La Repubblica