У Львові у Національному реабілітаційному Центр Незламні важкопораненому воїну повернули можливість рухатися. Поки що з милицями, але це лише поки що.

35-річний одесит Віталій Кирилов у березні 2022-го добровільно пішов на фронт, рішення інженера-програміста було обдуманим і не обговорювалося. Він вважає, що свою країну і свою свободу боронити повинні всі.

Під Бахмутом підрозділ Віталія потрапив під мінометний обстріл. Прийшов до тями і зрозумів, що не відчуває ніг.

Першу невідкладну допомогу Віталію надали в прифронтовій лікарні. Встановили: осколок зачепив нерв. Тому бійця для подальшого лікування направили у Дніпро, а вже звідти – до Львова, до Національного реабілітаційного Центру Незламні.

Хірурги та травматологи лікарні Святого Луки встановили остаточни діагноз: відкритий вогнепальний багатоуламковий перелом обох кісток гомілки з ушкодженням малогомілкового нерва.

Складне поранення. Відновити функцію ноги можливо лише хірургічним шляхом.

Операція була плановою і добре підготовленою. Їй передувало гоєння рани.

Хірургічне втручання складалось з двох етапів. Спочатку лікарі знайшли та видалили осколок, провели ушивання малогомілкового нерва з обертанням сублімованим (сухим) свинячим перикардом.

Потім – другий етап: остеосинтез кісток гомілки. Це хірургічне лікування переломів, що полягає у з’єднанні кісток та фіксації кінцівки механічними конструкціями та імплантами.

Операція тривала три години та пройшла успішно!

Відновлення нерву відбувається повільно. Без тривалої реабілітації не обійтися. Віталій це розуміє, готовий усе витримати, щоб з вилікуваною ногою повернутися до побратимів на фронт. Сильна мотивація.

Поки що він пересувається на милицях, але ногу вже відчуває. Це хороша ознака!

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова