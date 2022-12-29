Під час виконання бойового завдання загинула Владислава Черних – медикиня харківського добровольчого підрозділу Хартія з позивним Аїда. Жінці було 28 років.

Про трагічну втрату повідомив командир Хартії Всеволод Кожемяко:

– Вчора загинула Аїда. Велика особистість, боєць підрозділу Хартія, наша сестра Влада Черних, – написав Кожемяко.

Іще одне молоде і полум’яне українське серце перестало битися. Молода, гарна, талановита…

Зараз дивляться

– Я особисто забирав Владу з дому, коли в травні цього року мені сказали, що є дівчинка, яка хоче до нас в підрозділ, але мешкає за містом майже в зоні бойових дій і не може дістатися до Харкова, – написав Кожемяко.

Її з гордістю проводжала вся родина. Влада прийшла у підрозділ як медикиня, але тут всі проходять обов’язкову піхотну підготовку. Головний сержант одразу помітив, що вона дуже влучно і впевнено працює зі стрілецькою зброєю.

Влада стала першою жінкою в польовій частині Хартії.

Влада була дуже жадібна до нових знань, у мирний час вона навчалася в аспірантурі Національного фармацевтичного університету. Під час війни дівчина опановувала військову справу.

Вона була медикинею, але працювала і в розвідці, пізніше стала пілотом дронів різного призначення-розвідників, бомбардувальників, камікадзе.

Декілька тижнів тому вона врятувала життя важко пораненому побратиму, надавши йому першу допомогу на полі боя, коли їхній екіпаж БПЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера.

Кожемяко констатував, що загибель Аїди – дуже важка втрата для Хартії. Воїни поклялися помститись за свою сестру.

Джерело: Всеволод Кожемяко

Фото: Всеволод Кожемяко