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Під Бахмутом загинула медикиня з позивним Аїда. Їй було всього 28

29 Грудня 2022, 21:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Аида

Під час виконання бойового завдання загинула Владислава Черних – медикиня харківського добровольчого підрозділу Хартія з позивним Аїда. Жінці було 28 років.

Про трагічну втрату повідомив командир Хартії Всеволод Кожемяко:

– Вчора загинула Аїда. Велика особистість, боєць підрозділу Хартія, наша сестра Влада Черних, – написав Кожемяко.

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 – Я особисто забирав Владу з дому, коли в травні цього року мені сказали, що є дівчинка, яка хоче до нас в підрозділ, але мешкає за містом майже в зоні бойових дій і не може дістатися до Харкова, – написав Кожемяко.

Її з гордістю проводжала вся родина. Влада прийшла у підрозділ як медикиня, але тут всі проходять обов’язкову піхотну підготовку. Головний сержант одразу помітив, що вона дуже влучно і впевнено працює зі стрілецькою зброєю.

Влада стала першою жінкою в польовій частині Хартії.

Влада була дуже жадібна до нових знань, у мирний час вона навчалася в аспірантурі  Національного фармацевтичного університету. Під час війни дівчина опановувала військову справу.

Вона була медикинею, але працювала і в розвідці, пізніше стала пілотом дронів різного призначення-розвідників, бомбардувальників, камікадзе.

Декілька тижнів тому вона врятувала життя важко пораненому побратиму, надавши йому першу допомогу на полі боя, коли їхній екіпаж БПЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера.

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Кожемяко констатував, що загибель Аїди – дуже важка втрата для Хартії. Воїни поклялися помститись за свою сестру.

Джерело: Всеволод Кожемяко

Фото:  Всеволод Кожемяко

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