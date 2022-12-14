Травматолог з міської лікарні Ізюма Юрій Кузнєцов 6 березня вийшов на зміну, яка тривала до… вересня, до самого звільнення міста від російської окупації.

Юрій з кількома колегами був і хірургом, і акушером. У підвалах лікарні без води, світла та тепла вони зробили більше, чим могли. За цей час там народилося дев’ять малюків.

Сотні людей завдячують Юрію та його колегам життями.

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Цю історію лікаря з Ізюму розповіла на Міжнародній конференції на підтримку громадянської стійкості в Україні у Франції Олена Зеленська. Світ має знати, проти чого ми боремося та якою ціною захищаємо собою цивілізований світ від навали варварів.

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Джерело: United24

Фото: United24