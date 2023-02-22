Жінки, які перебувають у стані сильного стресу, оскільки вони несуть тягар під час війни, піддаються підвищеному ризику нападу вдома чи в притулку, констатує Міжнародний комітет порятунку в Україні (IRC).

За даними провідної гуманітарної організації в країні, жінки в Україні стають все більш уразливими до сексуального насильства через 12 місяців після того, як Росія вторглася в країну, і кількість повідомлень про насильство зростає.

Жінки, які тікають із розбомблених будинків і рідних міст, повідомляють про напади вдома та в комунальних притулках, сказала директорка IRC в Україні Марися Запасник.

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– Ми помічаємо більш високий рівень гендерного насильства, пов’язаного з переміщенням, – сказала вона.

Там, де мереж підтримки немає, рівень стресу серед усіх членів спільноти, на жаль, іноді проявляється у насильстві за статтю. Тож у колективних притулках ми помічаємо більший рівень цього.

IRC зосереджує свої зусилля з надання допомоги на сході та південному сході України, де йдуть сильні обстріли та бої. За його оцінками, 17,6 млн людей у країні терміново потребують гуманітарної допомоги, а шість млн є внутрішньо переміщеними особами.

Запасник навела нещодавній приклад, коли в колективному притулку напали на жінку, яка втекла, захопивши лише сумочку та джемпер. Після того, як її знайшли поліцейські, коли вона блукала вулицями в капцях, її направили до IRC, який надав психологічну підтримку, гроші на купівлю одягу та організував доступ до безпечного місця.

Запасник сказала, що сексуальне та домашнє насильство зростають.

– Високий рівень стресу, як правило, також підвищує рівень домашнього насильства, – сказала вона. – Це дуже чутлива тема, і це те, що не обговорювалося в Україні до війни, тому це важко обговорювати відкрито.

Ми повинні переконатися, що ми робимо все можливе, щоб захистити жінок.

Вона повідомила, що жінки, які залишилися в країні, також все частіше несуть більшу частину тягаря догляду за дітьми, які не можуть відвідувати школу, і старшими родичами, які зазвичай отримують допомогу від держави.

За її словами, було зафіксовано та перевірено 750 російських нападів на медичні заклади, тоді як три тис. шкіл були серйозно пошкоджені або зруйновані. Довгостроковий психологічний тиск на жінок, які тримають на собі свої сім’ї, може бути руйнівним, додала вона.

– У бомбосховищах, коли вмикаються сирени, матері граються зі своїми дітьми, намагаючись зробити це цікавим, приносячи улюблені іграшки. Жінки, матері України неймовірно сміливі та витривалі.

За її словами, більшість шкільного навчання тепер здійснюється онлайн, але це ускладнюється через російські бомбардування енергетичної інфраструктури. Багато жінок, які мали роботу, часто не можуть працювати, тому що їм доводиться доглядати за дітьми вдома.

За її словами, у багатьох частинах країни відсутні комунальні послуги, необхідні для повсякденного виживання, такі як опалення, водопровід, каналізація та електроенергія.

– Усі ці проблеми посилюють стрес і травми, які переживають жінки, — сказала вона.

Минув рік, і багато речей, що точно не мали бути нормальними, стали такими, тому потреба в психічній та психологічній підтримці для людей в Україні залишатиметься ще багато років.

Запасник згадала розмову з однією жінкою з південного портового міста Миколаєва, яке зазнає невпинної російської атаки з березня, яка зі сльозами описувала сильний страх, що не зможе захистити своїх дітей.

– Вона помітила, що одна з її дочок дивиться на неї, і відразу ж витерла сльози, відчайдушно намагаючись не дати дочкам побачити, що вона засмучена, — сказала Запасник, сама стримуючи сльози. – Мене це дуже зворушило.

Після року війни люди, які залишилися в Україні, скоротили витрати на продукти не першої необхідності та охорону здоров’я, додала вона. IRC проводить зимову програму надання ковдр, спальних мішків, печей, палива та основних ремонтних матеріалів для розбомблених будинків, а також уроки англійської та української мов і навіть йоги, часто в підвалах.

57-річна Ольга, якій допоміг IRC у Миколаєві, каже, що травма війни посилюється з кожним днем.

– Ляжеш спати і боїшся, прокидаєшся і молишся. Встаєш і чекаєш, що буде далі. Ми не ходимо на роботу і залишаємося вдома… Я чекаю, чи вдарить зверху чи ні, і чим це закінчиться. Я молюся, щоб наші хлопці всі вижили, – сказала вона.

До війни, каже Ольга, вони виходили, спілкувалися з людьми, але це припинилося.

– Ми перестали жити, ми лягаємо спати і чекаємо, прокинемося чи ні, – сказала вона.

Що змінилося? Все змінилося.