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Під контроль: з 1 січня у лікарнях України будуть вести облік антибіотиків

21 Грудня 2021, 17:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

З 1 січня в лікарнях будуть вести облік споживання антибіотиків повідомили у Центрі громадського здоров’я України (ЦГЗ)

У  закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

Зокрема, під контролем будуть антибіотики групи спостереження — це лікарські засоби, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

– Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву, – зазначили в ЦГЗ.

Також обліковуватимуть антибіотики групи резерву — це лікарські засоби останньої надії. Їх застосовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.

– Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу, – йдеться у повідомленні.

Якщо дієві антибіотики будуть втрачені, то в майбутньому лікувати бактеріальні інфекції не буде можливості.

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Для того, щоб антибіотики дійсно діяли, потрібно відмовитися від надмірного та нераціонального їх використання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров’я. Він нагадав, що вже зараз щорічно в світі близько 700 тис. людей помирають від зараження стійкими до антибіотиків бактеріями.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Антибіотики
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