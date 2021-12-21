З 1 січня в лікарнях будуть вести облік споживання антибіотиків повідомили у Центрі громадського здоров’я України (ЦГЗ)

У закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

Зокрема, під контролем будуть антибіотики групи спостереження — це лікарські засоби, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

– Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву, – зазначили в ЦГЗ.

Також обліковуватимуть антибіотики групи резерву — це лікарські засоби останньої надії. Їх застосовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.

– Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу, – йдеться у повідомленні.

Якщо дієві антибіотики будуть втрачені, то в майбутньому лікувати бактеріальні інфекції не буде можливості.

Для того, щоб антибіотики дійсно діяли, потрібно відмовитися від надмірного та нераціонального їх використання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров’я. Він нагадав, що вже зараз щорічно в світі близько 700 тис. людей помирають від зараження стійкими до антибіотиків бактеріями.