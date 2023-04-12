За час повномасштабної війни РФ проти України медична система нашої країни втратила понад 375 автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф через війну втратили понад 375 автомобілів швидкої допомоги, – йдеться у повідомленні.
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За даними відомства, в умовах війни знищено 250 автомобілів і 125 захоплено. Крім того, пошкоджено 103 автомобілі.
Стало також відомо, що загалом ДП МЗУ вже закупило або уклало контракти на 176 автомобілів. Зокрема, однією з останніх стала закупівля держпідприємством “Медичні закупівлі України” (МЗУ) 40 автомобілів швидкої допомоги за 104 млн грн, зібраних на платформі UNITED24.