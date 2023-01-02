У перший день нового року, 1 січня, в Києві народилася 31 дитина. Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.
– За 1 січня 2023 року в Києві народилася 31 дитина, з них 12 хлопчиків і 19 дівчаток, — сказала Вишневська.
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Для порівняння:
Зараз дивляться
- за 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей;
- за 1 січня 2021 року – 42 дитини.