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Під звуки повітряної тривоги: у КМВА повідомили, скільки дітей народилося в столиці на Новий Рік

2 Січня 2023, 13:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

У перший день нового року, 1 січня, в Києві народилася 31 дитина. Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.

– За 1 січня 2023 року в Києві народилася 31 дитина, з них 12 хлопчиків і 19 дівчаток, — сказала Вишневська.

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Для порівняння:

Зараз дивляться
  • за 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей;
  • за 1 січня 2021 року – 42 дитини.

Джерело
УНН
Теги
Київ Новий Рік новонароджені статистика
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