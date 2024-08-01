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Підключають гаджет напряму до мозку: у США створили інноваційний імплантат

1 Серпня 2024, 18:00
Ольга Боднарчук редактор
імплантат

Американський стартап Synchron презентував інноваційний мозковий імплантат. Він дає змогу пацієнтам з інвалідністю керувати технологіями за допомогою думок.

Цей інтерфейс мозок-комп’ютер (BCI) працює у поєднанні з гарнітурою Apple Vision Pro.

Використання імплантату

Нейротехнологічна компанія вже імплантувала свою систему десятьом людей із США та Австралії.

Зараз дивляться

Для широкої комерціалізації дослідження необхідно отримати дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США.

Як розвиватиметься пристрій

Synchron обрав Vision Pro від Apple, щоб полегшити доступ до своєї технології.

Зараз компанія працює над удосконаленням інтерфейсу, щоб він став доступним для тих пацієнтів, які не можуть говорити або рухати верхніми кінцівками.

Наступними кроками буде підключення BCI до інших гарнітур.

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Джерело: CNBC

Фото: Courtesy of Synchron

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