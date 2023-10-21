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Підлітковий вік: яка поведінка у цей період є сигналом проблем з ментальним здоров’ям

21 Жовтня 2023, 11:04
Ольга Боднарчук редактор
Підлітковий вік: яка поведінка у цей період є сигналом проблем з ментальним здоров’ям
Джерело: Pixabay

Фахівці розповіли, які зміни в поведінці підлітків є ознаками проблем з ментальним здоров’ям.

Загалом, у підлітковому віці трохи дивна поведінка є нормою. Це тому, що у цей період проходить процес дорослішання, відбуваються фізичні та емоційні зміни.

Важливо, що в цей період значно зменшується комунікація з батьками, тому дорослим варто пильно спостерігати за поведінкою дітей.

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Підліткам притаманні конфлікти, зміна режиму дня, емоційні кризи.

Однак, якщо у дитини стан лютості, апатії постійний, краще звернутися до психолога.

Деякі ознаки того, що підлітку варто звернутися до психолога:

  • надто бурхлива реакція на незначні речі;
  • регулярні прогули школи;
  • дитині цікавіше бути самій вдома, ніж піти в соціум;
  • різка зміна харчування;
  • відсутність нормального сну;
  • втрата інтересу до, раніше, улюблених занять.

Важливо, що симптоми повинні бути регулярними. Наприклад, якщо дитині одного разу стало не цікаво йти до школи, але на наступний день цієї проблеми вже не було, це норма для поведінки підлітків.

Вчасна психологічна допомога в підлітковому віці це запорука ментального здоров’я в майбутньому.

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Джерело: Verywell family

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підлітки Поради психолога Психологія
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