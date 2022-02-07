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Підлітку з Одещини ампутували ноги: хлопця знайшли у полі з обмороженням

7 Лютого 2022, 17:41
Анастасія Кожушко журналістка Вікна Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

До Одеської обласної дитячої лікарні привезли 16-річного хлопчика з обмороженими ногами, які лікарі вимушені були ампутувати.

Хлопець з особливими потребами. Він пішов з дому і загубився. Знайшли його на третій день у полі, на відстані майже 100 км від Одеси.

 – Всі спроби відновити кровоток у кінцівках не дали результату, – сказав лікар-анестезіолог Обласної дитячої лікарні Михайло Левицький. – Почала розвиватися гангрена, і ми вимушені були ампутувати дитині обидві ноги. Спочатку одну, а наступного дня й другу.

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У хлопчика велика крововтрата і сильна інтоксикація, яка зазвичай розвивається у таких випадках, зазначив анестезіолог.

 – Завдяки волонтерам були зібрані кошти на лікування хлопчика, – продовжив Михайло Левицький. – Дитина у важкому стані, попереду у нього ще багато випробувань і довга реабілітація. Та до неї ще далеко.

Голова благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова написала на своїй сторінці у Facebook, що за годину було зібрано 50 тис. грн. Пізніше буде заявлено про збір коштів на протези та реабілітацію, але важкий стан хлопчика поки що вимагає інтенсивного лікування.

Джерело
Вікна-новини
Теги
лікування
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