У Шевченківському районі Києва зареєстровані захворювання на гостру кишкову інфекцію серед споживачів харчової продукції, виготовленої у закладі громадського харчування кафе Honey.

25 січня 2023 захворіло четверо дорослих відвідувачів зазначеного закладу, троє з них госпіталізовані до медичного закладу столиці. Захворювання пов’язують із вживанням страв, що містять курячі яйця.

28 січня 2023 року до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві від ДУ ЦКПХ МОЗ надійшла інформація про п’ять випадків гострої кишкової інфекції (ГКІ) серед відвідувачів цього закладу.

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У ході спільного епідеміологічного розслідування відібрано 20 санітарно-гігієнічних змивів з устаткування кухні закладу, обстежено на кишкову патфлору 13 осіб персоналу, відібрано чотири готові страви до яких входять яйця курячі з неповною термічною обробкою, дві проби води та 10 сирих яєць для дослідження на сальмонельоз.

Адміністрація закладу повідомила, що наразі припинено приготування страв, до складу яких входять яйця курячі з неповною термічною обробкою та вилучена з обігу партія яєць.

Епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції триває.

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Головне управління Держпродспоживслужби в м.Києві наголосило, що в умовах перебоїв енергопостачання, потрібно забезпечити контроль за температурою, терміном та умовами зберігання продуктів.

Джерело: ГУ Держспоживслужби в Києві