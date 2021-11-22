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Підробки Covid-сертифікатів: кримінальні справи на медиків, обшуки в турагентствах

22 Листопада 2021, 16:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Минулого тижня відразу на 15 працівників медичної сфери у відповідні інстанції були направлені підозри в кримінальному правопорушенні – підробці сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це стало відомо в ході селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Представники Національної поліції, які взяли участь у нараді, доповіли, що в рейдах з метою перевірки дотримання карантинних правил та виявлення підроблених Covid-документів задіяні до 14 тис. правоохоронців.

– Направлено документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. У роботі знаходяться ще кілька десятків справ. Минулого тижня також проведено 13 обшуків в туристичних агентствах, – повідомила прес-служба Кабінету Міністрів.

Одним з підсумків наради стало доручення співробітникам ряду міністерств і відомств посилити контроль справжності наданих громадянами Covid-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

Також в ході наради голова уряду Денис Шмигаль озвучив питання про перерозподіл медикаментів, необхідних для лікування коронавірусної інфекції, з акцентом на ті регіони, де відчувається їх гостра нестача.

Джерело
Нацполіція
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Нацполіція , уряд
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