70-річну жінку, яку визволили з-під уламків зруйнованого нищівним обстрілом житлового будинку у Покровську, до лікарні Мечникова у Дніпрі доставили майже без ознак життя.

– У неї не було жодного шансу, гемоглобін 25, під’єднали до апарату ШВЛ, але сьогодні ми їй вже знизили дози препаратів майже до мінімуму. Вона сама дихає, розмовляє, – радіє за пацієнтку головний лікар Сергій Риженко.

Тієї ночі в лікарню Дніпра привезли ще двох критично важких пацієнтів, які постраждали під час російського теракту у Покровську. Нині за їхнє життя борються лікарі.

Усі поранені у реанімаціях, але ті, кому вже зробили операції, нині у задовільному стані.

Та попереду у них ще не одне хірургічне втручання. Травми складні.

Напередодні у Покровську завершилась рятувальна операція.

У результаті російського теракту загинуло 9 людей. Ще 82 поранено. Серед загиблих та поранених не лише цивільні, але й багато поліцейських, рятувальників.

Окупанти цинічно вдарили по центру міста вдруге, коли екстрені служби рятували людей. Серед поранених і двоє дітей.

Сергій Риженко показує рентгенівський знімок черепа одного з поранених рятувальників. Медики кілька годин провели в операційній, аби обережно витягти шматки заліззяччя з голови постраждалого.

– Поранення в голову надзвичайник дістав, коли приїхав на місце обстрілу. Він разом з поліцейськими намагався врятувати людей з верхніх квартир багатоповерхівки, – розказує Риженко.

Другий удар ракетами по центру Покровська російські війська завдали за сорок хвилин після першої атаки.

У той час навколо понівечених будинків працювали силовики, надзвичайники, допомагали дістатися до травмованих і звичайні перехожі. Усе навколо палало.

У соцмережах поширено відео з моторошними криками: На четвертому поверсі люди! Людей рятувати треба, мужики! Люди горять!

По житлових кварталах окупанти вдарили Іскандерами. Російське залізяччя пошкодило кілька багатоповерхівок, порожній готель, магазини і приватні будинки. Карети швидких ледви встигали відвозити поранених.

Рятувальна операція тривала майже добу. Надзвичайники обережно перебирали завали – сподівалися на диво.

Більшість людей таки вдалося врятувати. Але від російського обстрілу 9 осіб загинуло, серед них і заступник начальника Головного управління ДСНС Донеччини, полковник Андрій Омельченко, який разом з іншими прибув на місце після першого влучання.

Ще 82 людей поранено. Серед них 29 працівників поліції та 7 рятувальників.

Є й двоє хлопчиків, один із них – у важкому стані. Микиті всього 11 років, він учень 6 класу.

Постраждалих лікують у місцевих медзакладах. Найважчих відправили до сусідньої області.

Нині за їхнє життя борються лікарі. Медики сподіваються, найстрашніше вже позаду.

Але через важкі травми постраждалим доведеться робити ще кілька операцій. А після одужання на них чекає тривалий курс реабілітації.