Закохана пара Петро та Аліна Чернікови одружилися в Центрі Незламні. Там на реабілітації перебуває їхній друг – Вадим Плиско.

Вадим Плиско, старший інспектор безпілотної авіації Спеціального авіаційного загону Нацполіції України.

Він отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині. В момент розвідки бойового положення дроном, ворожий вогонь накрив Вадима. Військовий отримав травми хребта та пошкодження нервових закінчень.

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Петро та Аліна знайомі з Вадимом вже майже три роки, і неодноразово відвідували його під час лікування та реабілітації.

Молодята не просто хотіли, щоб Вадим був їхнім свідком, у них було бажання підтримати свого друга.

Освідчення Петра Аліні відбулося ще влітку, але вони вирішили влаштувати церемонію в несподіваний момент, коли відвідували поранених побратимів у Львові.

Сам Вадим Плиско в захваті від цієї несподіваної церемонії. Він каже, що під час неї він відчув, що всі його болі та труднощі втрачають своє значення.

Цю незвичну церемонію вінця провів командир Сергій Науменко, який очолює Управління авіації та поліції на воді Нацполіції України.

Зараз Вадим продовжує свій курс реабілітації, знаючи, що вже зовсім скоро він повернеться до виконання своїх службових обов’язків.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні