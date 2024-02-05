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Підтримка поранених за участі собак: у Хмельницькому поліцейські проводять сеанси каністерапії

5 Лютого 2024, 16:38
Марина Мелехова редактор
собака, терапія
Джерело: Pixabay

У Хмельницькому поліцейські продовжують використовувати каністерапію для реабілітації поранених захисників.

Каністерапія як метод

Експерти вказують на те, що наявність собак може знизити рівень стресу та тривоги на 24%. Каністерапія позитивно впливає на психоемоційний стан людини, допомагає зменшити потребу у знеболювальних після хірургічних втручань, сприяє нормалізації артеріального тиску та підвищує імунітет.

Психологи Хмельницького поєднали каністерапію з релаксацією, під час якої воїни вчилися максимально розслаблятися. На другому сеансі собаки, які вже брали участь у практиці, впізнали хлопців, тож співпраця пройшла набагато краще.

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Крім цього,  в рамках проєкту Центр психологічних практик фахівці розробляють інші методи відновлення поранених захисників.

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Джерело
Нацполіція
Теги
військовослужбовці домашні тварини лікування медична допомога Поради психолога Травма
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