З початку жовтня, за даними Міністерства економіки, вже 111 сімей отримали пільгові кредити на житло за програмою єОселя. Шість з них – сім’ї медичних працівників.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що в жовтні 2002 року стартував перший етап реалізації програми єОселя, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

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У повідомленні йдеться, що процентна ставка за кредитами, що видаються в рамках Програми, становить 7% річних. Однак протягом першого етапу медики, кадрові військові, освітяни, правоохоронці, науковці платитимуть менше. Для них запропоновані пільгові умови позики: кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Зазначається, що подати заявку для участі у програмі громадяни можуть лише через портал Дія. Незабаром послугою можна буде скористатися і через мобільний додаток Дія.

Для участі в програмі потрібно обов’язково відповідати наступним критеріям:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

володіти нерухомістю менше 52,5 м.кв. (додатково 21 м. кв. на кожного наступного члена сім’ї);

на кожного наступного члена сім’ї); не перебувати під санкціями;

не брати участь в інших схожих державних програмах.

Для участі в програмі потрібно здійснити чотири простих кроки:

подати заявку в Дії;

отримати відповіді банків;

вибрати житло, яке плануєте придбати;

укласти договори з банком і договір купівлі-продажу квартири.

Повідомляється, що в Програмі беруть участь п’ять банків: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк і Скай банк. Вони опрацьовують кожну заявку протягом трьох діб.

Правда, поки триває тестовий режим, час обробки заявки може перевищувати цей час. Згодом, коли технічне доопрацювання завершиться, громадяни отримуватимуть пропозиції від банків протягом 24 годин.

Другий етап реалізації Програми єОселя почнеться в 2023 році, коли вона стане відкритою для всіх українців, які не мають власного житла і хочуть його придбати на чесних і доступних умовах під 7% річних.