6-річна Оля, якій медики лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова сформували штучної стравохід, скоро зможе їсти самостійно. Це показали результати контрольного обстеження, яке напередодні пройшла дівчинка.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Гастростому – трубочку в животі, через яку поки ще харчується дитина, можна буде з часом прибрати, – написали вони.

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Про Олю з Ковеля ми розповідали минулого тижня. Дитина травмувалася в два роки, коли випадково випила мийний засіб. Хімія знищила стравохід.

Повідомляється, що протягом першого року після травми, щоб Оля могла їсти, їй зробили 45 операцій. Лікарі розширювали стравохід, доки він не розірвався. Далі їй встановили гастростому, через яку три роки їжа потрапляла в шлунок.

Слину Оля ковтати не могла, тому постійно спльовувала її в серветку.

Місяць тому мама Олі нарешті зважилася на надскладну і рідкісну операцію, яка подарувала її доньці шанс на здорове дитинство.

Фахівці лікарні Св. Миколая сформували дитині новий стравохід з фрагмента товстого кишківника.

Вже на третій день після втручання дівчинка вперше ковтнула слину, на шостий – почала самостійно пити воду, а скоро зможе вперше спробувати мамин борщ.

Медики пишуть, що велика мрія дівчинки – стати хірургом. Оля навіть запитала свого лікаря Дмитра Грицака про вакансії у відділенні. Каже, що дуже хоче, щоб усі діти були здоровими.

Джерело: ПМО Львова