Американський імунолог CDC Умід Шарапов розказав, які наслідки можуть бути після перенесенної коронавірусної інфекції. Навіть, якщо людина хворіла легко, вона може стикнутися з безсонням, депресією і з панічними атаками.

– Сьогодні дуже складно передбачити, який перебіг коронавірусу буде у людини: легкий або середньотяжкий, – зауважив Умід Шарапов. – Але наслідки хвороби зберігаються у будь-якому випадку. Про них не завжди люди люблять говорити.

Багато хто скаржиться на те, що після одужання від Covid-19, навіть якщо він пройшов у легкій формі, порушується концентрація уваги.

Експерт додав, що часто після коронавірусу починаються проблеми з пам’яттю і підвищуєтьсяу дратівливість.

ВООЗ дала визначення постковідного синдрому. Він може виникнути у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19, і через три місяці після одужання. Симптоми тривають як мінімум два місяці та не можуть бути пояснені іншими діагнозами. При цьому в деяких випадках вони проявляються вже з моменту зараження.

Дослідження, свідчать про те, що кожна сьома людина, після хвороби на коронавірус, має симптоми щонайменше ще 12 тижнів – тобто має постковідний синдром.