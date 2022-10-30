Американські експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що після значного пом’якшення заходів щодо захисту від Covid-19 і повернення до допандемічних норм, дітей наздоганяють віруси, на які вони раніше не заражалися.

На думку експертів, респіраторні захворювання, які історично слідували передбачуваному графіку, були викинуті після двох років Covid-пандемії.

За їхніми словами, носіння масок та онлайн-навчання для запобігання поширенню коронавірусу також запобігли спалаху грипу та застуди у дітей.

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Тепер, коли ці запобіжні заходи значно ослаблені, кількість випадків грипу зростає набагато швидше, ніж у попередні роки, кажуть експерти.

Повідомляється, що лікарні чекають, коли вірус знову спалахне. Деякі європейські країни, такі як Німеччина, Австрія та Італія, вже повідомляють про зростання кількості респіраторних захворювань.

– Зима може бути складною. Я не припускаю, що це буде схоже на розпал пандемії, але це може привести до досить великої кількості пацієнтів, — сказав генеральний директор і президент Ради лікарень Даллас-Форт-Ворт Стів Лав.

Відзначається, що більшість дітей добре справляються з цими респіраторними захворюваннями, навіть якщо вони можуть відчувати себе млявими протягом декількох днів. Однак батьки повинні звернутися за медичною допомогою, якщо помітять, що у їхньої дитини проблеми з диханням.

Найкращий спосіб запобігти поширенню цих захворювань – дотримуватися належної гігієни, наприклад, регулярно мити руки та залишатися вдома, якщо ви або ваша дитина захворіли. Щеплення від грипу та Covid-19 доступні для всіх вікових груп, закликають експерти.