Сержант Збройних Сил України 46-річний Сергій Фабрика після двох важких поранень і складного періоду реабілітації знову повернувся на фронт, щоб захищати рідну землю. Про це розповіла пресслужба МОЗ.

– Сергій пішов захищати Батьківщину ще в 2014 році. Спочатку мав позивний Єгер, а потім – Злісний гном, – йдеться в повідомленні.

У 2014 році він відвів сина в школу, а сам пішов у військкомат. Служив у 57 бригаді, яку колись називали Кіровоградською, нині – Кропивницька.

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У серпні 2015 року під Горлівкою дістав перше важке поранення. Вони тоді з побратимами відбивали Зайцеве.

– Сепаратисти укріпилися доволі сильно. Було поле, яке взимку добре прострілювалося, проте аграрії засадили його амброзією заввишки близько двох метрів, – згадує воїн.

За його словами, ворог почувався впевнено на своїх позиціях, тому поле не було заміновано. Завдяки цьому бійцям вдалося підібратися майже впритул до позиції ворога.

Сергій каже, що за чотири хвилини бою знищили дві ротації: кадировців і воронезьких десантників. Разом – до 60 осіб.

– З нашого боку – троє поранених і один загиблий. Вони зовсім нас не чекали. Адже хто піде по амброзії в період цвітіння, – посміхається воїн.

Друге поранення Сергій дістав уже під час повномасштабної війни. Це сталося в районі Херсона. Дивом вижив після удару фугасною авіабомбою ФАБ-500. Сергія відкинуло метрів на 20 і присипало землею.

Після були місяці лікування і відновлення в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни.

– Я три місяці пролежав на спині. Розтрощило три хребця, а спинний мозок залишився цілим. Лікарі не перестають цьому дивуватися, – каже Сергій.

Крім того, у воїна були сильні опіки: шкіра на голові припеклася до кістки і кістка частково відмерла. Пізніше її почистили і відновили.

Був також діагностований гідроторакс обох легень (дихання було практично паралізовано), контузія кишківника з великими крововиливами. Руки були в гіпсі три з половиною місяці.

– За перше поранення була одна клінічна смерть, цього разу – три, – каже Сергій.

Захисник розповідає, що вже місяць, як почав ходити. Це був непростий шлях, проте чоловік каже, що помічає прогрес. Єдине, що дуже дошкуляє – біль. Але знаходить сили жартувати, мовляв, за ці два поранення у нього цілими залишилися тільки язик і серце.

А коли його запитують про мотивацію йти на фронт, щиро відповідає, що воює за рідну землю.