У столичному медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги через два місяці завершується капітальний ремонт двох поверхів. Це дасть змогу прийняти ще 80 пацієнтів. Про це повідомив перший заступник голови КМВА Микола Поворозник.

– Це надсучасний центр, де проходять реабілітацію, в тому числі наші захисники та захисниці. Для них тут створені всі необхідні умови. Зокрема, цього року після ремонту відновили п’ять поверхів загальною потужністю 200 місць, – ідеться в повідомленні.

За словами Поворозника, у Центрі вже пройшли лікування та реабілітацію понад 1 300 пацієнтів, які отримали травми в бойових діях.

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За світовими стандартами

Як зауважив заступник голови КМВА, усі палати стаціонару оснащені відповідно до високих світових стандартів комфорту та інклюзивності приміщень: із широкими дверними прорізами, функціональними ліжками, консолями для подачі кисню, клімат-контролем, телевізорами.

У кожній палаті є індивідуальні душові та санвузли, обладнані з урахуванням потреб маломобільних пацієнтів.

Центр повністю укомплектований новітнім реабілітаційним обладнанням. Усе закуплено на кошти столичного бюджету.

Залучення фахівців

– Медперсонал Центру пройшов підвищення кваліфікації за різними напрямами, а також додаткове навчання, організоване іноземними партнерами, – зазначив Микола Поворозник.

Щоб залучити більше фахівців до роботи в Центрі, Київрада ухвалила рішення про виплату безповоротної фінансової допомоги, зокрема лікарям-реабілітологам.

Для пацієнтів і медперсоналу

Микола Поворозник зазначив, що як для пацієнтів, так і для медперсоналу в Центрі створюють сучасні умови.

Зокрема, на перших трьох поверхах після ремонту розмістять сучасну медичну, лікувальну та реабілітаційну базу, Центр ментального здоров’я, облаштують зони дозвілля, психологічного розвантаження, фізичного та творчого розвитку.

Наразі тут уже розпочали демонтажні та загальнобудівельні роботи.