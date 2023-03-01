В Обласній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі, де є професори та досвідчені лікарі, новітня апаратура, планується створення відділення психологічної реабілітації для ветеранів.

Постійне відчуття внутрішньої напруги, дратівливість, спалахи агресії на оточених, порушення сну, печія та біль у шлунку, постійний головний біль та запаморочення трапляються у військових під час бойових дій.

– Це буває вкрай часто, коли міни рвуться під ногами, – сказав гендиректор лікарні Сергій Риженко. – Але лікарі та психологи Мечникова все це розуміють і усіляко лікують самі важки стани.

Віктору 30 років, він з Хмельницької області. Після вибуху на голові у нього розійшлися кістки черепу. Його у комі доправили до Дніпра.

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– У реанімації фізичний стан покращився, але думки та тривога залишилися, – сказав Риженко.

Віктор розповідав, як витяг хлопця з-під завалів та передав матері, щоб вона могла його поховати, як зупиняв кровотечу турнікетами.

Йому постійно снився сон, що загиблий хлопчина дякував йому і просив побути трохи разом.

Після лікування все нормалізувалося. Боєць спить по вісім годин, має гарний апетит. Він думає про жінку і дітей, дуже хоче додому.

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Таких історій тисячі, і воїни потребують правильного всебічного підходу та психологічної підтримки.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко