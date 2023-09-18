Хлопчик, який пережив ракетний удар у Вінниці, повернувся до України після року лікування в Німеччині. Його одужання триватиме у львівському Центрі дитячої реабілітації Unbroken Kids.

Неможливо повірити в те, що минулоріч сталося з 7-річним Романом: опіки 45% поверхні тіла, найважчі, четвертого ступеня, на спині. В Україні такі пацієнти зазвичай не мають шансів на виживання.

Мати хлопчика загинула, батько переживав найважчі дні свого життя, розпорошений між похороном дружини і порятунком сина.

Зараз дивляться

Хлопчика перевезли до Першого медоб’єднання Львова, де є одне з найбільших опікових відділень на Заході України. Проте навіть тут шансів на порятунок дитини практично не було.

– Він приїхав у критичному стані. Наша реанімація та анестезіологи робили все можливе, але навіть ми мали сумніви, чи доживе він до моменту транспортування за кордон, — поділилася своїми враженнями опікова хірургиня лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Леся Стрілка.

Проте трапилося диво. Хлопчик вижив, і за кілька тижнів його стан вдалося стабілізувати. Університетська клініка Дрездена, один з найбільших опікових лікувальних закладів Німеччини, погодилася прийняти Романа для подальшого лікування.

Завдяки зусиллям команди німецьких парамедиків Artesans Rescue, підтримці Міністерства охорони здоров’я України та Лікарів без кордонів/Médecins Sans Frontières Роман потрапив до Німеччини.

Там його оперували тричі на тиждень, видаляючи нежиттєздатні тканини, уламки скла на нозі, а також проводячи численні трансплантації шкіри. Щодня лікарі докладали неймовірних зусиль, намагаючись врятувати його життя.

І диво сталося вдруге – хлопчик почав одужувати. У Дрездені він вперше розплющив очі та зробив перші кроки під наглядом свого батька.

Рік потому Роман повертається в Україну у відділення, де відчайдушно боролися за його життя. Відтепер лікарі візьмуться за його реабілітацію.

Хлопчик досі носить спеціальну компресійну маску, яка допомагає запобігти утворенню рубців на місці опіків. Але рубці потребують постійного шліфування, інакше це може призвести до болю та обмежень у рухах, адже дитина росте, а рубцева тканина залишається незмінною.

Щоб отримати необхідний апарат, Перше медоб’єднання Львова разом із платформою dobro.ua влаштували збір коштів. Долучитися до благодійного проєкту та допомогти дітям з опіками може кожний.

Сьогодні львівські опікові хірурги задоволені роботою своїх німецьких колег. Ті врятували не лише життя дитини, але й зберегли його мрію — віртуозно грати на баяні.

Колись мама Романа навчила цьому сина, і зараз хлопчик мріє про те, що одного дня зможе влаштувати справжній концерт для своїх лікарів.

Фото: Перше медоб’єднання Львова