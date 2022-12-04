Поранені українські прикордонники, яким вдалося вижити після ворожих атак, повернулися на Батьківщину після лікування та реабілітації в Іспанії.

Про це розповіли журналісти Фактів ICTV в об’єднаному ефірі українських телеканалів.

Зараз дивляться

Сім’я Воляник вперше за пів року бачить своїх рідних — онука і сина: вони охороняли східні рубежі нашої країни з перших днів війни.

Онук був на передовій на Луганщині, яку захищав протягом двох останніх років. Разом з побратимами тримали оборону на лінії розмежування в місті Щастя.

Важке поранення воїн отримав у бою на околиці Рубіжного — ворожий снаряд влучив прямо в окоп. Осколки поранили руку і обидві ноги. Бійця прооперували в Україні і відправили на реабілітацію до Іспанії.

Разом з ним за кордоном на лікуванні був і його рідний дядько — Роман. 24 лютого він пішов служити в прикордонні війська, протягом трьох місяців бився з окупантами, поки не отримав поранення в голову: частково втратив зір і слух. У сонячній Іспанії Роман отримав професійну реабілітацію.

У день зйомки після лікування повернулися п’ятеро воїнів. Ще четверо готуються їхати до Іспанії. Серед них і Олег. Повномасштабне вторгнення застало його на пенсії, але чоловік сам пішов воювати. На Донеччині отримав важке поранення – йому розтрощило обидві ноги. Сподівається, що закордонні медики допоможуть йому знову почати ходити.

Повідомляється, що безкоштовне лікування наших воїнів в Іспанії забезпечують благодійники. Крім того, іспанські волонтери передали Україні більше 60 сучасних медико-рятувальних автомобілів.