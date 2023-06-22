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Після масажу впала в кому: 35-річній львів’янці зламали шию в косметологічному салоні

22 Червня 2023, 18:23
Валентина Андрейко журналістка
масаж жінці
Джерело: Pixabay

У стані коми жінку прямо з приватного косметологічного центру GeraMedic госпіталізували у львівську Лікарню святого Луки. У важкому стані з травмою шийного відділу хребта.

До речі, повна назва салону – медико-косметологічний центр. Зауважте – медико.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився 21 червня. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили факт.

– Медикам вдалося стабілізувати стан жінки. Нейрохірурги зафіксували шию, стан пацієнтки покращується, є позитивна динаміка, ­– розповіли в Лікарні святого Луки.

Перевірку щодо події проводить і поліція.

Журналісти встановили, що власницею GeraMedic є львівська косметологиня Мирослава Гера. Салони краси цієї мережі також є у Винниках та Тернополі.

До речі, на сайті GeraMedic рекламується акція для іменинників, яким усього за 100 грн пропонують масаж спини та шиї в день народження.

Наразі невідомо, чи була клієнтка іменинницею. Не оприлюднюють і прізвище того, хто робив їй масаж.

Сама Мирослава Гера у телефонній розмові з журналістами видання  сказала, що нічого не знає про трагічний випадок, оскільки лише щойно повернулася з-за кордону.

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Джерело: ZAXID.NET

Теги
косметологія Львів Травма
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