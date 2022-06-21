Голова мертвонародженої дитини була відрізана і залишена в утробі матері під час операції у сільській місцевості Пакистану. На думку експертів, цей медичний інцидент підкреслює відсутність у країні доступу до охорони материнства.

Невдала операція була проведена минулого тижня в благодійній лікарні пакистанського району Тарпаркар, куди жінку доставили для пологів її мертвого немовляти, що перебувало в тазовому передлежанні, або положенні знизу вниз.

Під час пологів лікарі відокремили тулуб дитини від голови, яка застрягла в матці матері. Операція проводилася без присутності гінеколога.

Зараз дивляться

Зазначається, що така невміла операція не є чимось нечуваним навіть у багатих країнах. Але трагедія в Тарпаркарі, де 87% населення живе в злиднях, на цьому не закінчилася.

Після невдалих пологів жінка, чиє життя вважалося у небезпеці, була переведена в іншу лікарню, де, як з’ясувалося, не було необхідних умов для її лікування.

Тому пацієнтку відправили в іншу лікарню, розташовану майже за 200 км. Там голова дитини була видалена за допомогою абдомінальної хірургії, оскільки матка була розірвана, як заявив лікар, який оперував.

Повідомляється, що зараз мати поза небезпекою та одужує.

У Пакистані найвищий рівень дитячої смертності в Південній Азії. За даними ЮНІСЕФ, в країні зареєстровано 54 дитячих смертей на 1 000 живонароджень, що удвічі вище, ніж у сусідній Індії, і як мінімум в 10 разів вище, ніж у розвинених країнах.

У такому віддаленому, великому регіоні, як Тарпаркар, де часто бувають посухи й голод, його населення в 1,6 млн чоловік не має базової інфраструктури і медичних установ, зокрема для матерів і немовлят.

Джерело: Wice World News