Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Після невдалої операції: голова мертвонародженої дитини залишилася в матці матері

21 Червня 2022, 09:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пакистан
Джерело: Depositphotos

Голова мертвонародженої дитини була відрізана і залишена в утробі матері під час операції у сільській місцевості Пакистану. На думку експертів, цей медичний інцидент підкреслює відсутність у країні доступу до охорони материнства.

Невдала операція була проведена минулого тижня в благодійній лікарні пакистанського району Тарпаркар, куди жінку доставили для пологів її мертвого немовляти, що перебувало в тазовому передлежанні, або положенні знизу вниз.

Під час пологів лікарі відокремили тулуб дитини від голови, яка застрягла в матці матері. Операція проводилася без присутності гінеколога.

Зараз дивляться

Читайте також:
гемодиализПотребували гемодіалізу: українські медики врятували життя пацієнтам з Харкова, Сум і Чернігова

Зазначається, що така невміла операція не є чимось нечуваним навіть у багатих країнах. Але трагедія в Тарпаркарі, де 87% населення живе в злиднях, на цьому не закінчилася.

Після невдалих пологів жінка, чиє життя вважалося у небезпеці, була переведена в іншу лікарню, де, як з’ясувалося, не було необхідних умов для її лікування.

Тому пацієнтку відправили в іншу лікарню, розташовану майже за 200 км. Там голова дитини була видалена за допомогою абдомінальної хірургії, оскільки матка була розірвана, як заявив лікар, який оперував.

Повідомляється, що зараз мати поза небезпекою та одужує.

У Пакистані найвищий рівень дитячої смертності в Південній Азії. За даними ЮНІСЕФ, в країні зареєстровано 54 дитячих смертей на 1 000 живонароджень, що удвічі вище, ніж у сусідній Індії, і як мінімум в 10 разів вище, ніж у розвинених країнах.

У такому віддаленому, великому регіоні, як Тарпаркар, де часто бувають посухи й голод, його населення в 1,6 млн чоловік не має базової інфраструктури і медичних установ, зокрема для матерів і немовлят.

Джерело: Wice World News

Теги
Медики новонароджені Операція Пакистан
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь