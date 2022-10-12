6-річна дівчинка, яка була важко поранена в ніч на 12 жовтня під час обстрілу ворогами Нікополя, отримала травматичну ампутацію обох ніжок. Про це повідомив лікар-анестезіолог Сергій під час брифінгу.

Зараз дівчинка перебуває в стабільному стані. В подальшому їй знадобиться ще операція, реабілітація і протезування.

В ніч на 12 жовтня ворог вісім разів обстріляв Нікополь, що на Дніпропетровщині, з Градів та важкої артилерії. 6-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка отримали важкі поранення.

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У місті пошкоджено близько 30 будинків, лінії електропередач та газогін. Зруйновано два підприємства, два дитячі садочки, магазин, офіс благодійної організації та школа.

Нагадаємо, Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині з РСЗВ з використанням запалювальних боєприпасів.

Фото: Валентин Резніченко