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Після операції хірурги забули в тілі інструмент: постраждала отримає компенсацію в 400 тис. грн

16 Березня 2023, 15:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Після операції хірурги забули в тілі інструмент: постраждала отримає компенсацію в 400 тис. грн
Джерело: Pixabay

Вінницький апеляційний суд зобов’язав Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону виплатити 400 тис. грн компенсації пацієнтці, в тілі якої лікарі забули хірургічний інструмент довжиною майже 30 см.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що шпатель Ревердена вагою трохи менше 300 г хірурги забули в тілі жінки після операції, яку проводили ще в 2005 році.

Протягом півтора десятиліть цей інструмент знаходився в черевній порожнині пацієнтки, що спричинило за собою хронічну інтоксикацію і різні проблеми зі здоров’ям, такі як слабкість і стомлюваність.

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Відомо, що у 2022 році Хмельницький міськрайонний суд наклав на медичний центр моральну шкоду у розмірі майже 900 тис.гривень, але медичний заклад подав апеляцію.

Відбулося засідання, на якому представник медзакладу просив зменшити розмір компенсації до 100 тис. гривень.

Однак Вінницький апеляційний суд 14 березня ухвалив рішення на користь пацієнтки і зобов’язав медичний центр виплатити їй 400 тис. грн компенсації.

Джерело: Вінницький апеляційний суд

Теги
Апеляційний суд Вінниця Медики Операція
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